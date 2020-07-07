Королева блеснула пышной грудью в бассейне

Недавно 47-летняя Наташа Королева сменила имидж, представ перед фанатами с челкой. Новый образ певицы пришелся фанатам по душе, и они усыпали звезду комплиментами. Не переставая любоваться на себя, певица устроила водные процедуры посреди огорода на своем приусадебном участке в Крекшино, порадовав поклонников внушительным бюстом.

«Ну что, друзья, как челка? Зашла, смотрю. Всем нравится! — заключила звезда в Stories.

И пожаловалась:

«Но полчаса по утрам на челку — это для меня роскошь!».

@koroleva__star

Певица между делом попозировала на фоне огуречной грядки и с удовольствием заметила, что очень скоро будет собирать первый урожай. При этом Королева находилась в надувном бассейне с гидромассажем, демонстрируя свою пышную грудь в бикини.