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Летние забавы: Наташа Королева в купальнике блеснула пышной грудью в надувном бассейне 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Королева блеснула пышной грудью в бассейне
Фото: globallookpress.com
Недавно 47-летняя Наташа Королева сменила имидж, представ перед фанатами с челкой. Новый образ певицы пришелся фанатам по душе, и они усыпали звезду комплиментами. Не переставая любоваться на себя, певица устроила водные процедуры посреди огорода на своем приусадебном участке в Крекшино, порадовав поклонников внушительным бюстом.
«Ну что, друзья, как челка? Зашла, смотрю. Всем нравится! — заключила звезда в Stories.
И пожаловалась:
«Но полчаса по утрам на челку — это для меня роскошь!».
@koroleva__star
Певица между делом попозировала на фоне огуречной грядки и с удовольствием заметила, что очень скоро будет собирать первый урожай. При этом Королева находилась в надувном бассейне с гидромассажем, демонстрируя свою пышную грудь в бикини.
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Звёзды , Наташа Королева
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