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«Какая сочная Ирина»: Шейк подразнила соблазнительными изгибами в нижнем белье 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Шейк подразнила поклонников откровенным снимком
Фото: @irinashayk
Ирина Шейк не скрывает, что у нее непростой характер. Она намекала, что по этой причине разрушились ее отношения с Брэдли Купером. Уже год российская модель живет вместе с дочкой Леей в своей квартире на Манхэттене. Она стала чаще видеться с друзьями, а вот о новом романе, кажется, даже не думает. На улицах Нью-Йорка ее время от времени видят с наследницей. Девочка растет настоящей красавицей.
Шейк недавно снялась в новой рекламе нижнего белья. Не удивительно, что 34-летнюю девушку не раз признавали самой красивой моделью из России. Обычно она не делится домашними кадрами, но накануне красотка взбудоражила мужчин смелым фото. Ирина запечатлела себя в спальне. Она позировала в черном нижнем белье с мокрыми волосами и без макияжа. Модель блеснула роскошным бюстом, а в зеркале отразились ее ягодицы.
@irinashayk
Поклонники не могли сдержать эмоций. Шейк одарили комплиментами. Многим было сложно поверить, что девушка является мамой. «Обожаю эту модель», «Красивая картинка», «Вот это формы!», «Какая сочная Ирина», «Посмотрите назад в зеркало. Это потрясающе», «Как теперь уснуть», «Горячая девочка», — прокомментировали пост подписчики.
К слову, Ирина занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Она не боится оголяться на публике. Недавно модель вышла на улицу в бюстгальтере и мини-шортах. Только по ногам девушки прохожие догадывались, что она топ-модель.
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Звёзды , Брэдли Купер , Ирина Шейк
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