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Уилл Смит прокомментировал слухи о любовнике жены 

Стелла Шмель 1 час назад
Уилл Смит прокомментировал слухи о любовнике жены
Фото: depositphotos.com
Уилл Смит прокомментировал слухи о том, что у его жены Джады Пинкетт-Смит появился любовник и эти отношения "согласовал" непосредственно актер. Как сообщает издание Daily mail, артист заявил, что информация о том, что тот якобы разрешил встречаться жене с любовником Аугустом Алсиной не является правдой. Супруга также опровергла эти сообщения.
Ранее в своем откровенном интервью Аугусто Алсина заявил, что встречается с женой Уилла Смита с его непосредственного позволения. Якобы пара придерживается системы открытого брака.
Тем не менее, Джада Пинкетт-Смит заявила, что все это — "абсолютная неправда".
Ранее "Рамблер" писал, что Авербух и Арзамасова перестали скрываться.
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Звёзды , Уилл Смит
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