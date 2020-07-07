Уилл Смит прокомментировал слухи о любовнике жены 

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Уилл Смит прокомментировал слухи о том, что у его жены Джады Пинкетт-Смит появился любовник и эти отношения "согласовал" непосредственно актер. Как сообщает издание Daily mail, артист заявил, что информация о том, что тот якобы разрешил встречаться жене с любовником Аугустом Алсиной не является правдой. Супруга также опровергла эти сообщения.

Ранее в своем откровенном интервью Аугусто Алсина заявил, что встречается с женой Уилла Смита с его непосредственного позволения. Якобы пара придерживается системы открытого брака.

Тем не менее, Джада Пинкетт-Смит заявила, что все это — "абсолютная неправда".