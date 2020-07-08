Отец Авербуха высказался об Арзамасовой

Отец фигуриста и хореографа Ильи Авербуха , Изяслав Наумович, прокомментировал роман сына со звездой сериала "Папины дочки", Елизаветой Арзамасовой:

«Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына».

По мнению отца фигуриста, актриса — очень серьезная девушка. Изяслав Наумович вспомнил, что Арзамасова помимо прочего активно занимается благотворительностью, — Елизавета является попечителем фонда "Старость в радость", который помогает пожилым людям и инвалидам.

Очевидно, что Авербуха старшего не смущает разница в возрасте между влюбленными: Арзамасовой 25 лет, а фигуристу в этом году исполняется 47.

Несколько дней назад СМИ удалось запечатлеть пару в ресторане. На фото звезды держатся за руки. Вскоре в беседе с "МК" Авербух признался, что действительно состоит в романтических отношениях с Арзамасовой.