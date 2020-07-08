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Отец Авербуха высказался о романе сына с Арзамасовой 

Мира Маркина 1 час назад
Отец Авербуха высказался об Арзамасовой
Фото: @liza_arzamasova
Отец фигуриста и хореографа Ильи Авербуха, Изяслав Наумович, прокомментировал роман сына со звездой сериала "Папины дочки", Елизаветой Арзамасовой:
«Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына».
По мнению отца фигуриста, актриса — очень серьезная девушка. Изяслав Наумович вспомнил, что Арзамасова помимо прочего активно занимается благотворительностью, — Елизавета является попечителем фонда "Старость в радость", который помогает пожилым людям и инвалидам.
Очевидно, что Авербуха старшего не смущает разница в возрасте между влюбленными: Арзамасовой 25 лет, а фигуристу в этом году исполняется 47.
Несколько дней назад СМИ удалось запечатлеть пару в ресторане. На фото звезды держатся за руки. Вскоре в беседе с "МК" Авербух признался, что действительно состоит в романтических отношениях с Арзамасовой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Авербух и Арзамасова перестали скрываться.
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Женский форум
Звёзды , Илья Авербух
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