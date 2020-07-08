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«Будь ты проклят»: Канделаки рассказала о домогательствах президента 

Диана Товсепова 2 часа назад
Звезда российского телевидения, харизматичная и дерзкая Тина Канделаки, всегда производила впечатление сильной женщины. Но даже такие, как выяснилось оказываются жертвами. Да не просто жертвами, а жертвами известных во всем мире политиков.
Как выяснил "Рамблер", летом 2020 да Тина впервые рассказала о домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Wikipedia.org
Такое признание телеведущая и успешный продюсер сделала в интервью YouTube-шоу "Подруги", в котором обсуждалась тема феминизма и насилия по отношению к женщинам.
"У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте", — вспомнила Канделаки о конфликте с политиком.
Горячий темперамент звезды помог ей дать отпор президенту.
"Я не знаю, может это я и это мой характер, и мой темперамент. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!", — рассказала Канделаки.
При этом Тина не смогла обойтись без громкого заявления.
"И я уверена, что нога ни одного грузина не вступит на твою могилу", — крикнула Канделаки политику.
Такую фразу она объяснила тем, что на их родине, в Грузии, был обычай хоронить великих правителей в Кафедральном храме Светицховели в Мцхета, чтобы жители после их смерти ходили по их праху, чего Саакашвили, по мнению Тины, явно не достоин.
Женский форум 38
Звёзды , Видео , Тина Канделаки , Михаил Саакашвили
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