Звезда российского телевидения, харизматичная и дерзкая Тина Канделаки , всегда производила впечатление сильной женщины. Но даже такие, как выяснилось оказываются жертвами. Да не просто жертвами, а жертвами известных во всем мире политиков.

Как выяснил "Рамблер", летом 2020 да Тина впервые рассказала о домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

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Такое признание телеведущая и успешный продюсер сделала в интервью YouTube-шоу "Подруги", в котором обсуждалась тема феминизма и насилия по отношению к женщинам.

"У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте", — вспомнила Канделаки о конфликте с политиком.

Горячий темперамент звезды помог ей дать отпор президенту.

"Я не знаю, может это я и это мой характер, и мой темперамент. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!", — рассказала Канделаки.

При этом Тина не смогла обойтись без громкого заявления.

"И я уверена, что нога ни одного грузина не вступит на твою могилу", — крикнула Канделаки политику.

Такую фразу она объяснила тем, что на их родине, в Грузии, был обычай хоронить великих правителей в Кафедральном храме Светицховели в Мцхета, чтобы жители после их смерти ходили по их праху, чего Саакашвили, по мнению Тины, явно не достоин.