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«Не отвести взгляд»: Лопырева засветила пышную грудь в платье-комбинации без бюстгальтера 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Лопырева засветила пышную грудь в платье-комбинации
Фото: Global look press
Виктория Лопырева решила порадовать своих поклонников пикантными кадрами из номера отеля в Дубае, запечатлевшись в платье-комбинации, и «забыв» про белье. Именно здесь обосновалась модель со своим мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем еще до пандемии.
Сейчас звезда имеет возможность счастливо отдыхать на местных шикарных пляжах, примеряя разнообразные купальники — от мини-бикини до закрытых асимметричных. Один из таких трендовых пляжных костюмов она недавно демонстрировала в Сети, выбрав актуальный цвет цикламена.
@lopyrevavika
На сей раз Виктория пошла дальше и обнародовала в личном блоге кадры в струящемся платье-комбинации, которое не скрывало одного любопытного момента — модель не стала утруждать себя примеркой бюстгальтера и надела свой блестящий наряд на голое тело.
Лопырева. Кадр из видео https://www.instagram.com/lopyrevavika/«Не отвести взгляд», «Невероятная», «Огонь», «Какая красота!» — прокомментировали пост Лопыревой фолловеры.
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