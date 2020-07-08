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Непоправимая ошибка: российские звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом 

WomanHit.ru 5 часов назад
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Фото: @julia.rainer_
WomanHit.ru вспоминает известные случаи столкновения авто, повлекшие за собой гибель людей.
До сих пор не утихает скандал вокруг происшествия с актером Михаилом Ефремовым. Напомним: мужчина во время езды в нетрезвом виде за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого позже погиб от полученных травм. Звезда сперва говорил, что примет всю вину, а позже решил предложить материальную компенсацию семье. События этой истории развиваются стремительно — о ее итоге мы узнаем спустя время. А пока вспомним, кто еще из знаменитостей попал в похожие ситуации.

Юлия Райнер

Участница шоу «Голос» в феврале прошлого года насмерть сбила водителя такси на Ленинградском шоссе в Москве и скрылась с места происшествия. Мужчина заметил поломку автомобиля, остановился на дороге и вышел из нее, чтобы проверить неисправность. В этом время проносящийся мимо авто звезды сбил его. Личность женщины позже была установлена, за нарушение она получила наказание.

Константин Меладзе

В декабре 2012 года в Киевской области автомобиль продюсера сбил местную жительницу — 30-летнюю медсестру Анну Пищало.
Меладзе заключил с родственниками погибшей досудебное соглашение, взяв на себя обязательства по содержанию ее двух несовершеннолетних детей до момента достижения ими 18 лет.
В течение года шел судебный процесс по уголовному делу: вначале представители МВД Украины утверждали, что мужчина может получить реальный срок, однако позже суд постановил, что в поведении Меладзе за рулем не было ошибки — продюсера оправдали.

Леонид Якубович

В 2001 году в Подмосковье ведущий сбил 30-летнего Сергея Никитенко, который, как установило следствие, перебегал дорогу на красный свет. Мужчину оправдали, так как в его действиях не было ошибок — ведущий не успел бы затормозить из-за резко возникшей помехи, так как только набирал скорость после светофора. К слову, Якубович заявил, что готов предоставить Михаилу Ефремову помощь, если она ему потребуется — пишет Daily Storm.

Лука Затравкин

Сын художника Никаса Сафронова в марте 2016 года сбил переходившую дорогу 78-летнюю жительницу Москвы. Как утверждало ГИБДД, пенсионерка пересекала перекресток на красный сигнал светофора. С мужчины были сняты все обвинения в ходе разбирательства в суде.
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Звёзды , Леонид Якубович , Михаил Ефремов , Константин Меладзе , ГИБДД , МВД
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