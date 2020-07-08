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Кожаный наряд Ким Кардашьян с глубоким декольте сравнили с пакетом для мусора 

Lenta.ru 3 часа назад
Наряд Кардашьян сравнили с пакетом для мусора
Фото: @kimkardashian
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде и медицинской маске и подверглась критике. Ее фотографии публикует Daily Mail.
На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость направляется к машине в кожаном комбинезоне цвета хаки с глубоким декольте. Кардашьян также надела высокие замшевые сапоги в тон наряда и бежевую защитную маску. В руках она держит маленькую сумку Hermes.
@kimkardashian
Пользователи обругали внешний вид звезды, сравнив ее наряд с пакетом для мусора и памперсом. «Что ты вообще на себя напялила?», «Хорошо, что Ким надела маску, и нам не придется видеть ее пластиковое лицо», «Ее комбинезон выглядит как пакет для мусора», «Она выглядит нелепо», «Такое ощущение, что она надела на себя кожаный памперс», «Как всегда выглядишь ужасно», — высказывались поклонники.
В июле Ким Кардашьян порадовала фанатов снимком с красными волосами и декольте. Предпринимательница сделала селфи, на котором она запечатлена в оранжевом кроп-топе с расстегнутыми пуговицами в области груди. Подписчики оценили изменения во внешности Кардашьян и восхитились ее новым цветом волос.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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