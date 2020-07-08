Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова? 

Помните певицу Лену Зосимову? Симпатичная девочка, красивые дорогие клипы. Над ней глумились, пародировали, откровенно насмехались. «Поющий кошелек» — самое безобидное ругательство в адрес Лены.

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А все, потому что папа Лены — влиятельный медиамагнат Борис Зосимов (основатель канала MTV Россия) решил устроить дочке музыкальную карьеру. Да и Лена сама была не против. Он нанял лучших педагогов по вокалу, снял дорогие клипы, сам Игорь Николаев писал ей тексты песен. Папа намеревался даже пригласить Майкла Джексона , чтобы он просто мелькнул в одном их клипов дочки. Но случился кризис. В 2003 году вышел последний альбом и Лена пропала.

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Оказывается, звезда пошла работать на MTV помощником продюсера, снялась в эпизоде сериала «Улицы разбитых фонарей». А потом вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина, родила двух сыновей Илью и Валерия и стала образцовой матерью и домохозяйкой. Шоу-бизнес покорить не пытается. Сейчас 43-летняя Зосимова помогает супругу в бизнесе, у него собственная фирма по обеспечению ресторанов продуктами.