Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова? 

Помните певицу Лену Зосимову? Симпатичная девочка, красивые дорогие клипы. Над ней глумились, пародировали, откровенно насмехались. «Поющий кошелек» — самое безобидное ругательство в адрес Лены.
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А все, потому что папа Лены — влиятельный медиамагнат Борис Зосимов (основатель канала MTV Россия) решил устроить дочке музыкальную карьеру. Да и Лена сама была не против. Он нанял лучших педагогов по вокалу, снял дорогие клипы, сам Игорь Николаев писал ей тексты песен. Папа намеревался даже пригласить Майкла Джексона, чтобы он просто мелькнул в одном их клипов дочки. Но случился кризис. В 2003 году вышел последний альбом и Лена пропала.
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Оказывается, звезда пошла работать на MTV помощником продюсера, снялась в эпизоде сериала «Улицы разбитых фонарей». А потом вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина, родила двух сыновей Илью и Валерия и стала образцовой матерью и домохозяйкой. Шоу-бизнес покорить не пытается. Сейчас 43-летняя Зосимова помогает супругу в бизнесе, у него собственная фирма по обеспечению ресторанов продуктами.