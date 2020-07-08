Порноактриса из России объяснила, зачем нужны мужчины 

Порноактриса из Санкт-Петербурга Валентина Джерсон, больше известная как Gina Gerson, порассуждала о предназначении мужчин.

@valentina_ginagerson_official

В одном из недавних постов Джерсон объяснила, что представители сильного пола нужны лишь как дополнение к женщинам для того, чтобы удовлетворять их запросы (орфография и пунктуация автора сохранены):

"как женщина, я думаю, что миссия каждого мужчины — это нежное и бережное отношение к женщине: удовлетворение ее потребностей, помощи и поддержки! в противном случае, для чего они нам нужны, если сегодня мы можем зарабатывать деньги и быть успешными сами? конечно, чтобы сделать нашу жизнь еще лучше!".

Под постом Валентины тут же разгорелась дискуссия. Многие напомнили порноактрисе о том, что ей удается зарабатывать хорошие деньги лишь потому, что мужчины считают ее привлекательной. В противном случае она бы не смогла добиться успеха в своей профессии.