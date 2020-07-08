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«Возбуждение»: Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой и длинными ногами 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Лобода в бикини возбудила Лолиту
Фото: @lobodaofficial
С наступлением отпускного сезона, совпавшего с отменой самоизоляции из-за коронавируса, многие селебрити поспешили на отдух. К примеру, Ксения Бородина с семьей уже посетили отечественный курорт на Черноморском побережье, где провели целую неделю.
Отправилась на побережье, только не российское, а итальянское, другая знаменитость — певица Светлана Лобода. 37-летняя артистка улетела на Санторини вместе с двумя наследницами — двухлетней малышкой Тильдой и 9-летней Евангелиной. Оттуда певица стала радовать фанатов жгучими фото и видео, не обошлось и без традиционного снимка в купальнике.
«Мечты, которые стали реальностью», — написала звезда под снимком.
Лобода выбрала для фото черное бикини. Позируя на фоне морского пейзажа, девушка встала на носочки, удлинив таким образом свои и без того бесконечные ноги. «Возбуждение!» — не выдержала Лолита Милявская и прокомментировала снимок.
@lobodaofficial
«Какая фигурка у вас классная», «Красотка», «Горячо», «Шикарна как всегда!», «Какие ноги длинные» — заметили поклонники.
Ранее мы писали, что летние водные процедуры устроила и певица Наташа Королева. Звезда в собственном огороде надула бассейн и позировала в нем, засветив пышную грудь.
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Звёзды , Лолита Милявская , Светлана Лобода , Ксения Бородина , Наташа Королева
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