Лобода в бикини возбудила Лолиту

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С наступлением отпускного сезона, совпавшего с отменой самоизоляции из-за коронавируса, многие селебрити поспешили на отдух. К примеру, Ксения Бородина с семьей уже посетили отечественный курорт на Черноморском побережье, где провели целую неделю.

Отправилась на побережье, только не российское, а итальянское, другая знаменитость — певица Светлана Лобода . 37-летняя артистка улетела на Санторини вместе с двумя наследницами — двухлетней малышкой Тильдой и 9-летней Евангелиной. Оттуда певица стала радовать фанатов жгучими фото и видео, не обошлось и без традиционного снимка в купальнике.

«Мечты, которые стали реальностью», — написала звезда под снимком.

Лобода выбрала для фото черное бикини. Позируя на фоне морского пейзажа, девушка встала на носочки, удлинив таким образом свои и без того бесконечные ноги. «Возбуждение!» — не выдержала Лолита Милявская и прокомментировала снимок.

@lobodaofficial

«Какая фигурка у вас классная», «Красотка», «Горячо», «Шикарна как всегда!», «Какие ноги длинные» — заметили поклонники.