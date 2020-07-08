Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миро объяснила, почему Ефремова нельзя оправдывать 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Из соплежуя превращается в убийцу»
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро высказала свое мнение, почему Михаила Ефремова нельзя оправдывать за вождение в пьяном виде. Она прокомментировала высказывание подруги актера — ресторатора Татьяны Беркович.
Она попыталась найти оправдание Михаилу Ефремову, рассказав, что в его жизни произошли ужасные события перед ДТП. Год назад умерла мама актера, а потом — Галина Волчек, художественный руководитель театра "Современник".
"Мне Миша звонил и говорил, что он в жутком состоянии. Для него все происходило так: одну маму потерял, вторую, да еще и из дома выгоняют. Для него это был удар. Дальше хуже — пандемия".
Кроме того, Беркович заявила, что в России все любят выпить.
"Да, Михаил любит выпить. Мы все любим выпить. Кто-то — бокал шампанского, кто-то — пиво. Наша страна вообще подвержена".
По мнению Лены Миро, этим нельзя оправдывать то, что Ефремов сел пьяным за руль и устроил аварию, которая привела к смерти человека.
"Вот до момента «сел пьяным за руль», я все понимаю и могу пожалеть человека. И маму могу пожалеть, и поругать пандемию, и даже про Галину Волчек вспомнить. Могу даже сказать: ну, бухай, Миш, если тебе так легче. Однако после того, как Миша садится пьяным за руль, он в моем представлении из соплежуя, слабака и ничтожества превращается в убийцу", — написала блогер.
Помимо этого, она отметила, что Ефремов пил и раньше.
"Взрослый мужик сопли развесил. Запил. Правда, и до этого пил, но теперь стал бухать с горя. Благо и повод нашелся, да?".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро высмеяла высказывание Бородиной о москвичках.
Женский форум
Звёзды , Михаил Ефремов , Татьяна Беркович , Галина Волчек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канделаки прокляла президента, домогавшегося ее
Канделаки прокляла президента, домогавшегося ее
Актрису Макееву бросил третий муж
Актрису Макееву бросил третий муж
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
01:17
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
Звёзды
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
03:06
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
Звёзды Здоровье
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Продукты, придуманные не для еды
13:28
Продукты, придуманные не для еды
Еда
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
02:46
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
Еда
Каким растет русский сын короля Малайзии
02:44
Каким растет русский сын короля Малайзии
Дети
Как вернуть столовому серебру блестящий вид
02:31
Как вернуть столовому серебру блестящий вид
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение