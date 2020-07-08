«Из соплежуя превращается в убийцу»

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Она попыталась найти оправдание Михаилу Ефремову, рассказав, что в его жизни произошли ужасные события перед ДТП. Год назад умерла мама актера, а потом — Галина Волчек , художественный руководитель театра "Современник".

"Мне Миша звонил и говорил, что он в жутком состоянии. Для него все происходило так: одну маму потерял, вторую, да еще и из дома выгоняют. Для него это был удар. Дальше хуже — пандемия".

Кроме того, Беркович заявила, что в России все любят выпить.

"Да, Михаил любит выпить. Мы все любим выпить. Кто-то — бокал шампанского, кто-то — пиво. Наша страна вообще подвержена".

По мнению Лены Миро, этим нельзя оправдывать то, что Ефремов сел пьяным за руль и устроил аварию, которая привела к смерти человека.

"Вот до момента «сел пьяным за руль», я все понимаю и могу пожалеть человека. И маму могу пожалеть, и поругать пандемию, и даже про Галину Волчек вспомнить. Могу даже сказать: ну, бухай, Миш, если тебе так легче. Однако после того, как Миша садится пьяным за руль, он в моем представлении из соплежуя, слабака и ничтожества превращается в убийцу", — написала блогер.

Помимо этого, она отметила, что Ефремов пил и раньше.