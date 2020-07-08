«Из соплежуя превращается в убийцу»

Блогер Лена Миро высказала свое мнение, почему Михаила Ефремова нельзя оправдывать за вождение в пьяном виде. Она прокомментировала высказывание подруги актера — ресторатора Татьяны Беркович.
Она попыталась найти оправдание Михаилу Ефремову, рассказав, что в его жизни произошли ужасные события перед ДТП. Год назад умерла мама актера, а потом — Галина Волчек, художественный руководитель театра "Современник".
"Мне Миша звонил и говорил, что он в жутком состоянии. Для него все происходило так: одну маму потерял, вторую, да еще и из дома выгоняют. Для него это был удар. Дальше хуже — пандемия".
Кроме того, Беркович заявила, что в России все любят выпить.
"Да, Михаил любит выпить. Мы все любим выпить. Кто-то — бокал шампанского, кто-то — пиво. Наша страна вообще подвержена".
По мнению Лены Миро, этим нельзя оправдывать то, что Ефремов сел пьяным за руль и устроил аварию, которая привела к смерти человека.
"Вот до момента «сел пьяным за руль», я все понимаю и могу пожалеть человека. И маму могу пожалеть, и поругать пандемию, и даже про Галину Волчек вспомнить. Могу даже сказать: ну, бухай, Миш, если тебе так легче. Однако после того, как Миша садится пьяным за руль, он в моем представлении из соплежуя, слабака и ничтожества превращается в убийцу", — написала блогер.
Помимо этого, она отметила, что Ефремов пил и раньше.
"Взрослый мужик сопли развесил. Запил. Правда, и до этого пил, но теперь стал бухать с горя. Благо и повод нашелся, да?".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро высмеяла высказывание Бородиной о москвичках.