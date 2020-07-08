Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на сына шоумена Бари Алибасова-младшего.

Он заявил, что Ольга, дочь супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, специально спаивает отца некачественным алкоголем. Если продюсер погибнет, она получит половину квартиры.

«Чтобы они не отобрали квартиру, нужно срочно разводить тебя с Лидией Николаевной, потому что не дай бог с тобой что-то случится»,

— сказал Алибасов-младший отцу. По его словам, за шоуменом «охотятся сейчас три человека».

Он также сказал, что отцу с марта приносят домой некачественную водку. Из-за того, что шоумен постоянно находится в неадекватном состоянии, сын не может помочь ему завершить бракоразводный процесс с Федосеевой-Шукшиной.

В конце июня сообщалось, что Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя.

Позднее сын продюсера пояснил, что отцу поставили диагноз корсаковский психоз. Это психическое расстройство у больных хроническим алкоголизмом, сочетающееся с полиневритом и характеризующееся грубыми нарушениями памяти. Алибасов-младший добавил, что у продюсера были обнаружены необратимые нарушения коры головного мозга. Он отметил, что шансы на выздоровление шоумена оцениваются в два процента.