Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бари Алибасова задумали отравить из-за квартиры 

Lenta.ru 1 час назад
Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на сына шоумена Бари Алибасова-младшего.
Он заявил, что Ольга, дочь супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, специально спаивает отца некачественным алкоголем. Если продюсер погибнет, она получит половину квартиры.
«Чтобы они не отобрали квартиру, нужно срочно разводить тебя с Лидией Николаевной, потому что не дай бог с тобой что-то случится»,
— сказал Алибасов-младший отцу. По его словам, за шоуменом «охотятся сейчас три человека».
Он также сказал, что отцу с марта приносят домой некачественную водку. Из-за того, что шоумен постоянно находится в неадекватном состоянии, сын не может помочь ему завершить бракоразводный процесс с Федосеевой-Шукшиной.
В конце июня сообщалось, что Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя.
Позднее сын продюсера пояснил, что отцу поставили диагноз корсаковский психоз. Это психическое расстройство у больных хроническим алкоголизмом, сочетающееся с полиневритом и характеризующееся грубыми нарушениями памяти. Алибасов-младший добавил, что у продюсера были обнаружены необратимые нарушения коры головного мозга. Он отметил, что шансы на выздоровление шоумена оцениваются в два процента.
Последние новости
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стоял с котлетами и смотрел влюбленными глазами»
«Стоял с котлетами и смотрел влюбленными глазами»
Принц Гарри публично напомнил Маркл о возрасте
Принц Гарри публично напомнил Маркл о возрасте
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
01:17
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
Звёзды
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
03:06
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
Звёзды Здоровье
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Продукты, придуманные не для еды
13:28
Продукты, придуманные не для еды
Еда
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
02:46
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
Еда
Раскрыто отношение россиян к неравным бракам
03:14
Раскрыто отношение россиян к неравным бракам
Любовь
Каким растет русский сын короля Малайзии
02:44
Каким растет русский сын короля Малайзии
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение