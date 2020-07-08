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Раскрылась информация о тайной дочери Нагиева 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стало известно о тайной дочери Нагиева
Фото: @nagiev.universal
У актера и телеведущего Дмитрия Нагиева есть тайная дочь. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".
Нагиев не делится подробностями своей личной жизни. Однако друзья шоумена заявляют, что он женат на Наталье Коваленко, работающей на Первом канале. Они живут в доме под Санкт-Петербургом и воспитывают 11-летнего сына Марка.
Источники рассказали изданию, что у Дмитрия Нагиева есть еще одна семья в Москве. По словам знакомых артиста, в столице живет его восьмилетняя дочь от 45-летней любовницы Анны Спектор. Девочку зовут Мира. Для них Нагиев купил двухэтажный дом на Новорижском шоссе.
«Она [Анна Спектор] встречается с Нагиевым около 15 лет. Когда Коваленко перешла в статус тайной гражданской жены и стала обустраивать их с Димой питерское гнездо, Нагиев начал ездить на гастроли один. Или в сопровождении Анны. В честь нее он назвал свой благотворительный фонд "Анна"», — поделился друг актера.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Самойлова высказалась о примирении с Джиганом.
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Звёзды , Дмитрий Нагиев , Наталья Коваленко , Комсомольская правда
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