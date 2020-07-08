Стало известно о тайной дочери Нагиева

У актера и телеведущего Дмитрия Нагиева есть тайная дочь. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

Нагиев не делится подробностями своей личной жизни. Однако друзья шоумена заявляют, что он женат на Наталье Коваленко , работающей на Первом канале. Они живут в доме под Санкт-Петербургом и воспитывают 11-летнего сына Марка.

Источники рассказали изданию, что у Дмитрия Нагиева есть еще одна семья в Москве. По словам знакомых артиста, в столице живет его восьмилетняя дочь от 45-летней любовницы Анны Спектор. Девочку зовут Мира. Для них Нагиев купил двухэтажный дом на Новорижском шоссе.