«Не женщина, а ничтожество»

Самойлова написала, что осталась в браке с рэпером из-за детей, чтобы "дать им шанс на маму и папу":

"Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла".

По мнению Миро, Самойлова врет. На самом деле ей просто "не хватило духу" разорвать отношения с Джиганом, а теперь приходится оправдываться.

"Именно эту ложь курицы скармливают подругам, родным, коллегам, детям и даже самим себе, когда грязные скелеты их браков начинают выпадать из шкафов… Развестись не хватило духу, но поскольку громкое заявление о разводе уже сделано, а ее женское достоинство растоптано изменой мужа, курица должна объяснить, прежде всего, самой себе", — написала блогер.

Миро считает, что дети — не причина того, что Самойлова не развелась с Джиганом.