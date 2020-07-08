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«Развестись не хватило духу»: Миро высмеяла Самойлову 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Не женщина, а ничтожество»
Фото: @iamgeegun
Блогер Лена Миро раскритиковалаОксану Самойлову. Она прокомментировала ее пост о том, почему развода с Джиганом не состоялось.
Самойлова написала, что осталась в браке с рэпером из-за детей, чтобы "дать им шанс на маму и папу":
"Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла".
По мнению Миро, Самойлова врет. На самом деле ей просто "не хватило духу" разорвать отношения с Джиганом, а теперь приходится оправдываться.
"Именно эту ложь курицы скармливают подругам, родным, коллегам, детям и даже самим себе, когда грязные скелеты их браков начинают выпадать из шкафов… Развестись не хватило духу, но поскольку громкое заявление о разводе уже сделано, а ее женское достоинство растоптано изменой мужа, курица должна объяснить, прежде всего, самой себе", — написала блогер.
Миро считает, что дети — не причина того, что Самойлова не развелась с Джиганом.
"Настоящая причина в том, что курица, оставшаяся с мужем «ради детей», — обоссанная тряпка. Не женщина, а ничтожество".
Ранее "Рамблер" рассказывал, чтоСамойлова объяснила примирение с Джиганом.
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Звёзды , Оксана Самойлова
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