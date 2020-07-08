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Наталия Орейро показала фото топлес 

WMJ.ru 1 час назад
Наталия Орейро показала фото топлес
Фото: WMJ.ru
Звезда «Дикого Ангела», зарегистрировавшая аккаунт в Instagram всего 3 дня назад, продолжает набирать подписчиков. Очевидно, этим объясняется провокационный характер свежих постов.
Как фарфоровая статуэтка: звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро показала фигуру в платье с обнаженными плечами
43-летняя Наталья Орейро за 3 дня активной деятельности в Instagram собрала больше 200 тысяч подписчиков, но, видимо, это число быстро увеличится. Актриса и певица поделилась фото, на котором она изображена в одной лишь пышной юбке. И покорила свою аудиторию.
@nataliaoreirosoy
Большинство подписчиков отреагировали на испанском — «Diosa!». что значит «Богиня» в переводе на русский. Поклонники из России назвали Наталью красавицей и восхитились ее фигурой. В комментариях отметилась и аргентинская актриса Мария Селесте Сид, ограничившаяся смайликом в виде пылающего костра.
Наталья Орейро завела аккаунт в Instagram 5 июля 2020 года. В качестве первого поста она разместила ролик, снятый во время домашней уборки.
После этого на ее странице успели появится снимки со светского выхода и пара черно-белых фото. Актриса продолжает активно наполнять аккаунт.
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Женский форум 2
Звёзды , Наталия Орейро , Наталья Орейро
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