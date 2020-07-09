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Эмили Ратаковски показала пышную грудь в прозрачной розовой рубашке 

Harper’s Bazaar и ещё 1 1 час назад
Эмили Ратаковски не даст долго скучать без ее откровенных снимков. Тем более что у модели появился новый источник вдохновения: недавно она стала блондинкой и теперь составляет сексуальные аутфиты с учетом светлого цвета волос.
Сегодня Эмили примерила классический образ "блондинки в законе" и облачилась в розовое: ее выбор пал на прозрачную рубашку (возможно, это платье — по фото точно не определить) в нежной зефирной палитре.
@emrata
Через просвечивающую ткань был хорошо заметен черный лиф с "мушками" и смелое декольте Ратаковски — фотосессия получилась в лучших традициях нашей героини.
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Звёзды , Видео
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