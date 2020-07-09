Эмили Ратаковски не даст долго скучать без ее откровенных снимков. Тем более что у модели появился новый источник вдохновения: недавно она стала блондинкой и теперь составляет сексуальные аутфиты с учетом светлого цвета волос.

Сегодня Эмили примерила классический образ "блондинки в законе" и облачилась в розовое: ее выбор пал на прозрачную рубашку (возможно, это платье — по фото точно не определить) в нежной зефирной палитре.

@emrata

Через просвечивающую ткань был хорошо заметен черный лиф с "мушками" и смелое декольте Ратаковски — фотосессия получилась в лучших традициях нашей героини.