Сестра экс-мужа Аллегровой раскрыла причину их развода

Судьба шальной императрицы российского шоу-бизнеса Ирины Аллегровой отличается множеством виражей. Артистка была замужем четыре раза и лишь спустя два года после смерти ее последнего супруга, танцора Игоря Капусты, его сестра рассказала об истинной причине развода.

Почти все песни Ирины Аллегровой рассказывают о женской доле, об изменах и несчастной любви. Есть в ее репертуаре и такая композиция, которую вот уж десятки лет поют тысячи женщин по всей стране в любом из караоке-баров. Конечно, речь об «Угонщице». Но мало кто знает, что своего последнего, четвертого мужа Игоря Капусту артистка на самом деле «угнала» у соперницы.

Молодой и красивый юноша Игорь Капуста пришел в шоу-балет Аллегровой из ансамбля Аллы Пугачевой . По словам Галины, его сестры, Игорь сразу же понравился Аллегровой, которая, не тратя времени даром, отбила его у возлюбленной. Пара не была расписана, но артисты обвенчались и жили душа в душу несколько лет. Однако пока Ирина строила карьеру, Игорь был лишен возможности заниматься тем, чем ему по-настоящему хотелось. Его сестра уверяет, что Аллегрова унижала супруга, который был моложе ее и менее успешен. Кроме того, артистка пристрастилась к спиртному, о чем сама же и рассказывала впоследствии.

«Они сильно любили друг друга — у них был тандем. Но Ира все срубила под корень. Она стала унижать его прилюдно. Плюс он не мог спать с пьяной женщиной, а она часто приходила навеселе домой, устраивая ночные гулянки», — сообщила журналистам Галина.

Певица никогда не отрицала своей пагубной привычки. После развода она более двух лет не расставалась с рюмкой и даже рассказала, как ей пришлось избавляться от зависимости в специализированной клинике. Судьба Игоря Капусты, покинувшего знаменитую жену с одной лишь зубной щеткой в руках, сложилась не очень радужно. В 2012 году бывший танцор сел в тюрьму на пять лет за хранение наркотиков, а выйдя на свободу прожил лишь год. Теперь его сестра уверяет, что Капуста прожил бы в браке куда дольше и мог бы состояться как артист, если бы его жена была немного мягче в отношении его.