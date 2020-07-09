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Надежду Сысоеву в нижнем белье раскритиковали фанаты 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Сысоеву в нижнем белье раскритиковали фанаты
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда Comedy Woman, 35-летняя актриса Надежда Сысоева приняла участие в откровенной фотосессии.
Артистку часто критикуют из-за худощавой фигуры. Надежду обвиняют в пропаганде анорексии и уговаривают хоть немного поправиться. Сама Надежда довольна тем, как выглядит. Она приняла участие в фотосессии для бренда базового нижнего белья. Сысоева в светло-сером бюстгальтере и легинсах в тон позировала на улице. Актриса с собранными в высокий пучок волосами скромно улыбалась и смотрела вдаль.
Russianshowbiz.info
Многие фанаты звезды вновь обратили внимание на ее худобу и стали призывать набрать вес. «Надя, надо кушать!», «Кушать надо много, кушать!», «Надо бы поднабрать. Зачем так худеть. Перебор», «Накормить охота!», «Боже, какая худенькая, откормить бы», — высказались фолловеры Сысоевой.
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Звёзды , Надежда Сысоева , Russianshowbiz.info
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