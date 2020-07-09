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Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих шортах 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Самая сексуальная спортсменка попозировала в шортах
Фото: @alicasmd
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, попозировала в обтягивающих шортах. Фотография появилась в Instagram-аккаунте спортсменки.
Шмидт показала фото после первого старта в сезоне и написала, что довольна забегом. Пользователи сети оценили фигуру 21-летней спортсменки.
@alicasmd
«Ты в потрясающей форме, респект», «Ты самая красивая звезда во вселенной», «Красивая женщина с идеальной фигурой», — писали они.
3 мая Шмидт возобновила тренировки на стадионе после ослабления в Германии карантина. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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