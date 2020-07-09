«Висла на Паше»: как Карпович добилась Прилучного

Известие о романе Павла Прилучного прозвучало для поклонников артиста и его экс-супруги Агаты Муцениеце , как гром среди ясного неба. Никто и подозревать не мог, что артист так скоро отойдет от развода, да еще и на отдых в Крым с новой возлюбленной и детьми отправится.

Однако, как оказалось, для его коллег это не было новостью. Девушка регулярно появлялась на съемочной площадке ленты Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада», где актер работал над ролью пилота Девятаева. При этом Мирослава даже не собиралась скрывать свое отношение к мужчине, открыто демонстрируя чувства окружающим.

«Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше!» — вспомнил о съемочных днях член кинокоманды Бекмамбетова в разговоре с корреспондентом 7days.ru.

По дороге в отпуск с новой девушкой и детьми от Агаты Муцениеце Прилучный, к слову, засветился с кольцом, похожим на помолвочное, на безымянном пальце.

Инсайдер издания считает, что и здесь на него могла повлиять Карпович. Он предположил, что девушка могла его «заставить» надеть знаковое украшение. Работник съемочной площадки сказал, что давно наблюдал за действиями актрисы и якобы она захотела «прибрать к рукам» Прилучного.