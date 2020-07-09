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Раскрыта информация об ипотечных долгах российских звезд 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта информация об ипотечных долгах звезд России
Фото: РИА Новости
Представители российского шоу-бизнеса зачастую покупают дорогостоящее жилье в кредит: ипотеку выплачивают, в частности, актеры Сергей Безруков и Павел Прилучный, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, певец Сергей Лазарев. Информацию о долгах звезд раскрыла «Комсомольская правда».
Как отмечает издание, большинство знаменитостей берут деньги в банках на длительный срок. Безруков, например, недавно сообщил, что ему предстоит расплачиваться за квартиру еще в течение 20 лет. На такой же срок оформляла ипотеку Екатерина Варнава.
Павел Прилучный, по данным «Комсомольской правды», брал кредиты на покупку жилья дважды. Хоккеист Иван Телегин и его супруга Пелагея в ипотеку купили загородный дом стоимостью около 50 миллионов рублей. Теперь чета разводится, и недвижимость предстоит поделить в суде.
Кроме того, квартиры в кредит приобретали певица Анна Седокова и артист Александр Незлобин. Последний купил в 2019-м апартаменты на Партриарших за 33 миллиона рублей. Сергею Лазареву в свою очередь приходится расплачиваться с банком за 400-метровый коттедж, также приобретенный в ипотеку.
Ранее, в июне, стало известно, что почти треть — 32 процента — российских миллениалов (людей, родившихся в 1981-1996 годах) не хотят приобретать жилье в ипотеку, так как опасаются, что в дальнейшем не смогут ее выплачивать. Больше, чем жители других городов, этого боятся зарегистрированные в Перми и Санкт-Петербурге.
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Звёзды , Александр Незлобин , Екатерина Варнава , Сергей Лазарев , Павел Прилучный , Анна Седокова , Иван Телегин , Комсомольская правда
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