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Лисовец «оживил» Фриске в ролике-воспоминании 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Стилист Владислав Лисовец попытался в день рождения Жанны Фриске «оживить» свою подругу. Хотя бы на видео, которое он посвятили ее памяти.
Эксперт моды вместе со своей командой создал ролик, на котором Жанна приезжает к нему в салон, делает прическу, потом они вместе гуляют по городу, катаются в машине и веселятся в клубе. Вместо настоящей Жанны предстает боди-стенд с изображением певицы.
«Жануська, Фрисочка, желаю всем тем, кого ты любила и кем дорожила, в ком растворялась всего самого прекрасного и светлого, всего того, что было у тебя внутри, люблю! Целую. Твой Владичка», — написал он в личном блоге.
Ролик вызвал большой резонанс среди друзей и поклонников умершей звезды. Лично за его создание теле— и радиоведущего поблагодарила родная сестра Жанны Наталья. «До слез, пересматриваю и реву», — написала она стилисту.
«Это очень трогательно», — высказался Митя Фомин. ««Владичка»! Да! Она тебя всегда так звала! А меня — «моя Кэт»! Нас с тобой она точно любила и дорожила! И нам очень повезло! Ей бы очень понравился такой подарок! Точно знаю! Потому что редкого ума и чувства юмора она! С тупыми не вступала в переговоры, дабы не тратить свою энергию позитива и любви! И мне не советовала! И никому бы не пожелала!» — откликнулась близкая подруга артистки Катя Штерн.
Однако далеко не всем понравилась задумка авторов клипа.
«Это выглядит, как насмешка», «Мое мнение — это глумление над памятью и образом, который сохранился в памяти», «Выглядит ужасно, лучше бы вообще ничего не делали», — отметились хейтеры.
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Звёзды , Видео , Жанна Фриске , Митя Фомин
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