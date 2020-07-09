Арзамасову возмутила реакция на роман с Авербухом 

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова высказалась по поводу оживленной реакции фанатов на ее роман с хореографом фигурного катания Ильей Авербухом . Она возмутилась «истерикой» и «нездоровыми маньяческими монологами» в своем Instagram-аккаунте.

«Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул», — отметила Арзамасова.

Она призналась, что читает комментарии подписчиков, и что оказалась удивлена, когда люди полезли к ней с советами и рекомендациями по поводу личной жизни, а также выражали возмущение из-за ее романа.

Актриса попросила с уважением относиться к ее личному пространству. Она напомнила, что многие публичные персоны отказываются опровергать слухи об отношениях. «Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?» — спросила она.