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Арзамасову возмутила реакция на роман с Авербухом 

Lenta.ru 1 час назад
Арзамасову возмутила реакция на роман с Авербухом
Фото: Lenta.ru
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова высказалась по поводу оживленной реакции фанатов на ее роман с хореографом фигурного катания Ильей Авербухом. Она возмутилась «истерикой» и «нездоровыми маньяческими монологами» в своем Instagram-аккаунте.
«Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул», — отметила Арзамасова.
Она призналась, что читает комментарии подписчиков, и что оказалась удивлена, когда люди полезли к ней с советами и рекомендациями по поводу личной жизни, а также выражали возмущение из-за ее романа.
Актриса попросила с уважением относиться к ее личному пространству. Она напомнила, что многие публичные персоны отказываются опровергать слухи об отношениях. «Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?» — спросила она.
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