Реакция на роман с Авербухом возмутила Арзамасову 

Актриса Елизавета Арзамасова высказалась по поводу шума вокруг ее романа с фигуристом Ильей Авербухом . Своими мыслями она поделилась в новом посте в своем Инстаграм.

"Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз.. И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи",

— написала она.

Арзамасова искренне не понимает, что вызвало такую бурную реакцию у аудитории и отметила, что у каждого человека, помимо работы, есть еще и личное пространство, которое она назвала "суверенным государством":

"Большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерикуют по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: «против лома нет приёма». Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?".

Девушка отметила, что не любит говорить о своей личной жизни и окружающим должно быть достаточно того, что у нее "все хорошо".

"Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница?",

— обратилась она к аудитории.