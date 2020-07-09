Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реакция на роман с Авербухом возмутила Арзамасову 

Стелла Шмель 1 час назад
Актриса Елизавета Арзамасова высказалась по поводу шума вокруг ее романа с фигуристом Ильей Авербухом. Своими мыслями она поделилась в новом посте в своем Инстаграм.
"Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз.. И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи",
— написала она.
Арзамасова искренне не понимает, что вызвало такую бурную реакцию у аудитории и отметила, что у каждого человека, помимо работы, есть еще и личное пространство, которое она назвала "суверенным государством":
"Большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерикуют по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: «против лома нет приёма». Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?".
Девушка отметила, что не любит говорить о своей личной жизни и окружающим должно быть достаточно того, что у нее "все хорошо".
"Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница?",
— обратилась она к аудитории.
Ранее "Рамблер" писал, что отец Авербуха высказался о романе сына с Арзамасовой.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Авербуха высказался об Арзамасовой
Отец Авербуха высказался об Арзамасовой
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
03:21
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
Звёзды Дети
Раскрыт секрет идеального шашлыка
02:31
Раскрыт секрет идеального шашлыка
Еда
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
02:54
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
Звёзды Здоровье
Названы негативные последствия гражданского брака
12:17
Названы негативные последствия гражданского брака
Любовь Психология
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
01:17
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
Звёзды
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
03:06
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
Звёзды Здоровье
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение