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Экс-жена Ильи Авербуха прокомментировала его роман с Лизой Арзамасовой 

Passion.ru 1 час назад
Фигуристка Ирина Лобачева прожила в браке с Ильей Авербухом 14 лет и родила от него сына Мартина.
Уже пару дней одной из самых обсуждаемых светских новостей является роман 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней «папиной дочки» Лизы Арзамасовой.
Новые отношения своего бывшего мужа прокомментировала 47-летняя фигуристка Ирина Лобачева, которая в 2004 году родила Авербуху сына (кстати, мальчик после развода родителей остался жить с отцом).
«Я не лезу в личную жизнь Ильи. Ему давно пора строить нормальные отношения. У него было много женщин-однодневок, давно пора начать встречаться с нормальной девушкой. Если Это его вторая половина, то я буду только рада, — цитирует Ирину Лобачеву «МК». — Хотя не думаю, что наш 16-летний сын рад. Хотя кто его знает».
Ирина Лобачева также добавила, что будет рада, когда ее и Ильи сын тоже обзаведется девушкой.
«Когда Мартин вырастет, может переехать в мою квартиру. А я уеду к родителям. Мне многого не надо. У меня все есть, буду наслаждаться природой. Ему же достанется и моя машина», — добавила фигуристка.
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Звёзды , Видео , Илья Авербух , Ирина Лобачева
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