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Седокова рассказала, что творится в США после пандемии 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Седокова рассказала, что сейчас происходит в США
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Анна Седокова в Instagram рассказала, как в Америке борются с пандемией, которая до сих пор не отступила. По ее словам, все люди в США ходят в масках. Причем за этим даже никто не следит. Все жители американских городов, как она заверила, очень осознанные.
«Если ты без маски, на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни. Маски даже на совсем маленьких детях. Маски любые. В основном в стразах, с надписью «Queen», банданы, как у нас или красивые в цветочек. Но у всех».
Анна Седокова Как отметила исполнительница, в самолете также необходимо быть в маске, иначе просто не поймут. В гостиницах не заселиться в номер, если рот на ресепшн не прикрыт. Кроме того, она обратила внимание, что расстояние между столиками на летних верандах минимум два метра, что позволяет комфортно себя чувствовать.
«В Майами на пляже все лежаки на таком же расстоянии друг от друга. Мне вот отлично. Я вот совсем не против. Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам в любом случае пригодится, что бы ни было завтра», — заметила певица.
Отметим, что Анна Седокова сейчас встречается с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который выступает за команду «Химки» из Подмосковья. Пара мечтает об общих детях. Несколько дней назад она смогла, несмотря на закрытие границ, улететь вместе с сыном Гектором и своим возлюбленным в Америку. Правда, певица не рассказала, как им это удалось. Она лишь отметила, что если чего-то сильно захотеть, то можно добиться.
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