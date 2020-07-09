Одной из самых обсуждаемых тем последних дней в шоу-бизнесе является роман фигуриста Ильи Авербуха с актрисой Елизаветой Арзамасовой. О его прошлых отношениях высказалась в беседе с МК и бывшая жена хореографа на льду Ирина Лобачева:
"У него было много женщин-однодневок, давно пора начать встречаться с нормальной девушкой. Если Это его вторая половина, то я буду только рада",
— отметила она.
И сказала, что не лезет в личную жизнь бывшего супруга.
Кстати, у пары растет 16-летний сын, который живет с отцом:
"Не думаю, что наш 16-летний сын рад. Хотя кто его знает",
— добавила Лобачева.
Ранее "Рамблер" писал, что реакция на роман с Авербухом возмутила Арзамасову.