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Бывшая жена Авербуха: «У него было много женщин-однодневок» 

Стелла Шмель 1 час назад
Одной из самых обсуждаемых тем последних дней в шоу-бизнесе является роман фигуриста Ильи Авербуха с актрисой Елизаветой Арзамасовой. О его прошлых отношениях высказалась в беседе с МК и бывшая жена хореографа на льду Ирина Лобачева:
"У него было много женщин-однодневок, давно пора начать встречаться с нормальной девушкой. Если Это его вторая половина, то я буду только рада",
— отметила она.
И сказала, что не лезет в личную жизнь бывшего супруга.
Кстати, у пары растет 16-летний сын, который живет с отцом:
"Не думаю, что наш 16-летний сын рад. Хотя кто его знает",
— добавила Лобачева.
Ранее "Рамблер" писал, что реакция на роман с Авербухом возмутила Арзамасову.
Звёзды , Видео , Илья Авербух , Ирина Лобачева
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