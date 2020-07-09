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Одной из самых обсуждаемых тем последних дней в шоу-бизнесе является роман фигуриста Ильи Авербуха с актрисой Елизаветой Арзамасовой. О его прошлых отношениях высказалась в беседе с МК и бывшая жена хореографа на льду Ирина Лобачева

"У него было много женщин-однодневок, давно пора начать встречаться с нормальной девушкой. Если Это его вторая половина, то я буду только рада",

— отметила она.

И сказала, что не лезет в личную жизнь бывшего супруга.

Кстати, у пары растет 16-летний сын, который живет с отцом:

"Не думаю, что наш 16-летний сын рад. Хотя кто его знает",

— добавила Лобачева.