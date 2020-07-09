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«Четыре раза я был в психбольницах» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Четыре раза я был в психбольницах»
Фото: Teleprogramma.pro
В треке «Офигенный хавчик», которую исполнили Джиган и Тимати, есть слова про многодетного отца Дениса Устименко (настоящее имя Джигана): «Как бы вы пережили карантин, если б не я?».
Речь идет о неадекватном поведении музыканта, которое до сих пор обсуждают поклонники, и которое стало поводом для появления шуток, мемов и, в конце концов, послужило примирению Тимати с Джиганом и их коллаборации. Действительно, за «приключениями» исполнителя наблюдал весь Рунет, а его жена Оксана Самойлова, не выдержав, подала на развод.
Но что именно происходило в период, когда Джиган был без бровей и бегал голышом по полицейскому участку, до настоящего момента было не совсем ясно. Подробности того смутного периода музыкант рассказал на YouTube-шоу «Что было дальше?». А началось все с рождения долгожданного сына, которого назвали Давидом.
«Понесло меня», — припомнил певец. И рассказал, как отметил это событие: «Я во много мест съездил. 4 раза я был в полицейском участке в Майами, 4 раза я был в разных психбольницах».
Оказалось, началось все с вечеринки, на которой Джигана угостили запрещенным веществом. «И тут Остапа понесло» — пошутил музыкант., Он смутно припомнил, что перепутал в клубе туалет с душем, решил помыться и разделся догола, но его задержала охрана заведения. Голышом его отправили в полицейский участок, где он заявил, что является порноактером, а очнулся уже в рехабе.
Но помогла ему отечественная клиника. По возвращении в Москву музыкант месяц находился в больнице и восстановился. «Дома стыдно, дома накосячил», — признался музыкант.
К слову, он очень долго вымаливал прощение у своей супруги. И в конце концов, Самойлова его простила. Пара не явилась на заседание по делу о разводе, и теперь они снова производят впечатление счастливой семьи.
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