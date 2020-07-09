Стало известно, кто из звезд выплачивает ипотеку 

Богатые и успешные тоже, бывает, живут в кредит. И чаще, чем кажется. Суммы долгов некоторых из звезд-ипотечников раскрыла "Комсомольская правда".
Известно, что в подавляющем большинстве звезды берут кредит в банке на длительный срок. Например, Сергей Безруков рассказал, что ипотеку он будет выплачивать еще 20 лет. Артистка Екатерина Варнава будет платить кредит за квартиру столько же.
Пелагея и Иван Телегин приобрели в ипотеку загородный дом, стоимость которого составила порядка 50 миллионов. А Александр Незлобин приобрел апартаменты на Патриарших за 33 миллиона рублей.
Певица Анна Седокова живет с детьми в съемной квартире несмотря на то, что тоже является "ипотечницей" — в двух ее квартирах сейчас идет ремонт. Артистка заявила, что старается погасить долги за жилье как можно быстрее.
Ранее "Рамблер" писал: "Кто много работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова похвасталась покупкой.