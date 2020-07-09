55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото

Актриса поделилась с подписчиками в Instagram кадром стильной фотосессии сразу, как только завершилась съемка.

55-летняя Моника Беллуччи побаловала фанатов новым «горячим» фото. Во время вотосессии Моника позировала в шелковом боди, белой рубашке и в крупных украшениях, лежа на белоснежных простынях.

@monicabellucciofficiel

«Только что снято», — подписала она фото.

«Королева», «Лучше и красивее нет в целом мире», «Похитительница сердец», «Как Венсан мог отказаться от такой женщины?», «Богиня с глазами неземной красоты», «Эх, кого он потерял», — посыпались комментарии на разных языках.

Моника Беллуччи в свои 55 лет остается одной из самых востребованных моделей мира. Она участвует в модных показах ведущих Домов моды и является амбассадором престижных марок.