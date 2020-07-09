Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шелковое боди, белые простыни: 55-летняя Моника Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото 

Passion.ru 21 минуту назад
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
Фото: Passion.ru
Актриса поделилась с подписчиками в Instagram кадром стильной фотосессии сразу, как только завершилась съемка.
55-летняя Моника Беллуччи побаловала фанатов новым «горячим» фото. Во время вотосессии Моника позировала в шелковом боди, белой рубашке и в крупных украшениях, лежа на белоснежных простынях.
@monicabellucciofficiel
«Только что снято», — подписала она фото.
«Королева», «Лучше и красивее нет в целом мире», «Похитительница сердец», «Как Венсан мог отказаться от такой женщины?», «Богиня с глазами неземной красоты», «Эх, кого он потерял», — посыпались комментарии на разных языках.
Моника Беллуччи в свои 55 лет остается одной из самых востребованных моделей мира. Она участвует в модных показах ведущих Домов моды и является амбассадором престижных марок.
Видео дня. Проверенный способ купить самый лучший арбуз
Passion.ru: последние новости
Экс-жена Ильи Авербуха прокомментировала его роман с Лизой Арзамасовой: «У него было много женщин-однодневок» Экс-жена Ильи Авербуха прокомментировала его роман с Лизой Арзамасовой: «У него было много женщин-однодневок» 38-летняя Вера Брежнева восхитила тонкой талией, плоским животом и бесконечными ногами в «космическом» платье 38-летняя Вера Брежнева восхитила тонкой талией, плоским животом и бесконечными ногами в «космическом» платье Наташа Королева в купальнике и шубе устроила горячие танцы в стиле TikTok Наташа Королева в купальнике и шубе устроила горячие танцы в стиле TikTok
Звёзды , Моника Беллуччи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова
Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова
Канделаки прокляла президента, домогавшегося ее
Канделаки прокляла президента, домогавшегося ее
«Не женщина, а ничтожество»
«Не женщина, а ничтожество»
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Определены способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Определены способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
8 привычек, сводящих усилия по уборке на нет
04:37
8 привычек, сводящих усилия по уборке на нет
Дом и сад
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
03:21
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
Звёзды Дети
Раскрыт секрет идеального шашлыка
02:31
Раскрыт секрет идеального шашлыка
Еда
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
02:54
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
Звёзды Здоровье
Названы негативные последствия гражданского брака
12:17
Названы негативные последствия гражданского брака
Любовь Психология
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
01:17
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение