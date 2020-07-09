Пелагея лишила дочь общения с отцом 

Ранее представители певицы ссылались на нежелание хоккеиста видеть дочь. Адвокат спортсмена Марианна Мировая дала комментарии на этот счет.

Пелагея запретила пока еще действующему супругу, хоккеисту Ивану Телегину общаться с их дочерью. 9 июля суд рассмотрел дело об общем имуществе бывших влюбленных: сторона Телегина настаивала, что спортсмен должен получить часть нажитого в виде иномарки, участка с домом, который в свое время приобретался на общие средства, квартиры в Москве, а также одного парковочного места. Адвокаты же Пелагеи делали упор на том, что квартира, о которой ведется речь, Телегину не принадлежит, поскольку была подарена артистке мамой. Кроме того, неоднократно упоминалось, что Иван — не очень ответственный отец, поскольку не интересуется судьбой собственной дочери — трехлетней Таисии.

На днях же внезапно оказалось, что спортсмен не может увидеть дочь не по собственной воле, а из-за запрета. Адвокат спортсмена Марианна Мировая рассказала журналистам, что Телегин регулярно перечисляет Хановой деньги на няню. Что же касается общения, то единственный вариант, который ему предложила артистка — диалог с малышкой по FaceTime.