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Обнародовано новое видео смертельного ДТП с Ефремовым 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Михаил Ефремов в начале лета попал в жуткое ДТП. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Актер вышел из транспортного средства не в трезвом состоянии и первые минуты не понимал, что вообще произошло. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Сначала артист признал вину, но недавно изменил тактику и объявил, что ни в чем не виноват. Его адвокат намерен доказать невиновность Ефремова в смерти человека.
Близкие погибшего Захарова уже появлялись на ТВ-передачах. Они не стали принимать слова соболезнования, которые услышали от актера только на третий день, а также отказались от финансовой помощи. Недавно ему были предъявлены официальные обвинения. Пока ведется расследование он находится под домашним арестом. В новом выпуске ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» вновь появились родственники погибшего, а также адвокат семьи.
«Если бы Ефремов признал свою вину, то судебный процесс был бы очень быстрым. И естественно был бы приговор со всеми вытекающими обстоятельствами. То что я наблюдаю, произошла резкая смена позиция по причине того, что начались какие-то закулисные передвижения. Очевидно, речь идет о том, чтобы господин Ефремов был оправдан по тем или иным причинам или получил условный срок. К этому движется все. Представители Ефремова уже заявляют о том, что впереди нас ждет сенсация, что он будет оправдан и тому подобное», — высказался юрист Александр Добровинский.
«Также идет нагнетание на семью погибшего: на его брата, на его детей, на вдову. Сначала были попытки дать деньги, но это не получилось, потому что потерпевшие отказались брать деньги. Тогда на них начали выливать ушаты помоев, чтобы их очернить. Все это дает основания говорить, что начались подковерные игры», — высказался адвокат.
Вера Сотникова, которая является подругой Ефремова, уверена, что сам актер не мог отказаться от своих слов. Актриса считает, что он просто действует, как ему говорит его адвокат. В студии были показаны кадры ДТП, снятые с другого ракурса. На них видно, как человек выходит из машины актера. Криминалист Евгений Харламов его прокомментировал.
«Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут уважаемый нами актер. Предположить можно, что это одни и те же кроссовки. Все-таки, у нас в год совершается несколько десятков тысяч ДТП по которым 80% случаев видео отсутствует и доказывается виновность того или иного лица многочисленными экспертизами. Я не думаю, что органы предварительного следствия стали отправлять уголовное дело в суд имея хоть 1% сомнения в том то это лицо или не то. Я уверен, что есть экспертизы, подтверждающие виновность того или иного лица. Это видео ни о чем не говорит», — высказался криминалист.
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