Пелагея лишила дочь общения с отцом 

Совсем недавно представители певицы Пелагеи говорили о нежелании хоккеиста видеть дочь. Адвокат Ивана Телегина Марианна Мировая высказала позицию своего клиента в разговоре с «Комсомольской правдой».

9 июля Никулинский районный суд рассмотрел дело об общем имуществе артистки и спортсмена. Сторона Телегина настаивала на том, что Иван должен получить часть совместно нажитого имущества, в том числе квартиру в Москве. Адвокаты утверждали, что квартира Телегину не принадлежит, поскольку она была подарена певице мамой.

Также на заседании неоднократно упоминалось, что Иван не интересуется судьбой собственной дочери. А на днях выяснилось, что спортсмен не может видеть дочь не по собственной воле, а из-за запрета артистки. Единственный вариант, который ему предложила Пелагея — общение с малышкой по FaceTime.

Вот, что об этом сказала представительница Телегина: