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Пелагея лишила дочь общения с отцом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Пелагея лишила дочь общения с отцом
Фото: @pelageya_insta
Совсем недавно представители певицы Пелагеи говорили о нежелании хоккеиста видеть дочь. Адвокат Ивана Телегина Марианна Мировая высказала позицию своего клиента в разговоре с «Комсомольской правдой».
9 июля Никулинский районный суд рассмотрел дело об общем имуществе артистки и спортсмена. Сторона Телегина настаивала на том, что Иван должен получить часть совместно нажитого имущества, в том числе квартиру в Москве. Адвокаты утверждали, что квартира Телегину не принадлежит, поскольку она была подарена певице мамой.
Также на заседании неоднократно упоминалось, что Иван не интересуется судьбой собственной дочери. А на днях выяснилось, что спортсмен не может видеть дочь не по собственной воле, а из-за запрета артистки. Единственный вариант, который ему предложила Пелагея — общение с малышкой по FaceTime.
Вот, что об этом сказала представительница Телегина:
«Он очень трепетно относится к Таисии и переживает, что не может с ней видеться. Сейчас мама заняла позицию оградить отца от общения с ребенком».
Ранее «Рамблер» писал о проблемах со здоровьем, которые настигли Пелагею из-за развода.
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Звёзды , Иван Телегин , Комсомольская правда
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