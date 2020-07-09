В начале лета Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии попал в жуткое ДТП. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. В новом выпуске Андрея Малахова «Прямой эфир» вновь появились родственники погибшего и адвокат семьи.

В студии были показаны видео ДТП, снятое с другого ракурса. Вот, что об этом сказал криминалист, который также присутствовал на программе:

«Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут уважаемый нами актер. Предположить можно, что это одни и те же кроссовки. Все-таки, у нас в год совершается несколько десятков тысяч ДТП по которым 80% случаев видео отсутствует и доказывается виновность того или иного лица многочисленными экспертизами. Я не думаю, что органы предварительного следствия стали отправлять уголовное дело в суд имея хоть 1% сомнения в том то это лицо или не то. Я уверен, что есть экспертизы, подтверждающие виновность того или иного лица. Это видео ни о чем не говорит».