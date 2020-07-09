В начале лета Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии попал в жуткое ДТП. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. В новом выпуске Андрея Малахова «Прямой эфир» вновь появились родственники погибшего и адвокат семьи.
В студии были показаны видео ДТП, снятое с другого ракурса. Вот, что об этом сказал криминалист, который также присутствовал на программе:
«Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут уважаемый нами актер. Предположить можно, что это одни и те же кроссовки. Все-таки, у нас в год совершается несколько десятков тысяч ДТП по которым 80% случаев видео отсутствует и доказывается виновность того или иного лица многочисленными экспертизами. Я не думаю, что органы предварительного следствия стали отправлять уголовное дело в суд имея хоть 1% сомнения в том то это лицо или не то. Я уверен, что есть экспертизы, подтверждающие виновность того или иного лица. Это видео ни о чем не говорит».
Сначала артист признал вину, однако совсем недавно он изменил свое мнение и объявил, что ни в чем не виноват. Вера Сотникова, близкая подруга Ефремова, уверена, что актер не мог отказаться от своих слов. она уверена, что он просто действует, как ему говорит адвокат. Пока ведется расследование артист находится под домашним арестом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что у Ефремова нашли опасное заболевание, которое может его оправдать.