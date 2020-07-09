«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести

Ольга Бузова смогла доказать, что она достойна внимания миллионов, когда стала заниматься певческой карьерой. Сначала девушку не особо хотели принимать в светские круги шоу-бизнеса, но она своим трудолюбием завоевала не только любовь поклонников, но и расположение именитых коллег. Теперь ведущая «Дома-2» дружит даже с Филиппом Киркоровым . Наладилась и ее личная жизнь. Бузова строит отношения с блогером Давой. Поклонники отмечают, что Ольга преобразилась, даже ее формы округлились. При этом избранник звезды утверждает, что интимной близости у них еще не было.

Зато телеведущая стала более женственно одеваться. Грудь девушки визуально увеличилась, хотя это может быть эффект от того, что она стала реже носить нижнее белье. То и дело Ольга оголяется на камеру, прикрывая лишь интимные места. Накануне она приехала домой, чтобы записать видеоролики.

Артистка предстала перед поклонниками в микро-шортах и топе-бандо белого цвета. Телеведущая не только блеснула тонкой талией и стройными ногами, но и засветила грудь сквозь ткани топа.

@buzova86

В откровенном наряде Бузова стала танцевать, демонстрируя изгибы своего тела. Поклонники были сражены откровенным роликом. Многие стали обсуждать фигуру девушки, которая наглядно преобразилась. Как известно, последние недели она активно занимается спортом, чтобы вернуться в форму после карантина. Правда некоторым подписчикам ее наряд показался сильно вульгарным.

«Оля, стоит прикрыться!», «Совсем стыд потеряла, такое выставлять», «Уже все прелести показала. Дава куда смотрит?», Ну просто идеальная фигура«, «Всем бы такой пресс», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.