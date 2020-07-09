Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Оля, стоит прикрыться!»: Бузова без белья и в микрошортах блеснула «прелестями» фигуры 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
Фото: @buzova86
Ольга Бузова смогла доказать, что она достойна внимания миллионов, когда стала заниматься певческой карьерой. Сначала девушку не особо хотели принимать в светские круги шоу-бизнеса, но она своим трудолюбием завоевала не только любовь поклонников, но и расположение именитых коллег. Теперь ведущая «Дома-2» дружит даже с Филиппом Киркоровым. Наладилась и ее личная жизнь. Бузова строит отношения с блогером Давой. Поклонники отмечают, что Ольга преобразилась, даже ее формы округлились. При этом избранник звезды утверждает, что интимной близости у них еще не было.
Зато телеведущая стала более женственно одеваться. Грудь девушки визуально увеличилась, хотя это может быть эффект от того, что она стала реже носить нижнее белье. То и дело Ольга оголяется на камеру, прикрывая лишь интимные места. Накануне она приехала домой, чтобы записать видеоролики.
Артистка предстала перед поклонниками в микро-шортах и топе-бандо белого цвета. Телеведущая не только блеснула тонкой талией и стройными ногами, но и засветила грудь сквозь ткани топа.
@buzova86
В откровенном наряде Бузова стала танцевать, демонстрируя изгибы своего тела. Поклонники были сражены откровенным роликом. Многие стали обсуждать фигуру девушки, которая наглядно преобразилась. Как известно, последние недели она активно занимается спортом, чтобы вернуться в форму после карантина. Правда некоторым подписчикам ее наряд показался сильно вульгарным.
«Оля, стоит прикрыться!», «Совсем стыд потеряла, такое выставлять», «Уже все прелести показала. Дава куда смотрит?», Ну просто идеальная фигура«, «Всем бы такой пресс», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.
Видео дня. Проверенный способ купить самый лучший арбуз
Teleprogramma.pro: последние новости
«Возбуждение»: Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой и длинными ногами «Возбуждение»: Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой и длинными ногами «Космически красивая»: Брежнева в платье с разрезом от бедра блеснула бесконечными ногами «Космически красивая»: Брежнева в платье с разрезом от бедра блеснула бесконечными ногами Павел Прилучный после знакомства с Мирославой Карпович надел на безымянный палец кольцо Павел Прилучный после знакомства с Мирославой Карпович надел на безымянный палец кольцо
Женский форум 17
Звёзды , Филипп Киркоров , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода в бикини возбудила Лолиту
Лобода в бикини возбудила Лолиту
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова
Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Определены способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Определены способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
8 привычек, сводящих усилия по уборке на нет
04:37
8 привычек, сводящих усилия по уборке на нет
Дом и сад
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
03:21
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
Звёзды Дети
Раскрыт секрет идеального шашлыка
02:31
Раскрыт секрет идеального шашлыка
Еда
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
02:54
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
Звёзды Здоровье
Названы негативные последствия гражданского брака
12:17
Названы негативные последствия гражданского брака
Любовь Психология
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
01:17
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение