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Мирослава Карпович отрицает, что находится в отпуске с Прилучным 

WomanHit.ru и ещё 10 1 час назад
Карпович отрицает, что отдыхает с Прилучным
Фото: @m1r0slava_karpovich
Актриса сделала неожиданное заявление.
Сегодня в Интернете появились снимки совместного отдыха актера Павла Прилучного с детьми и звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. На фото видно, что артисты находятся вместе на юге. Мы решили узнать, как же проводит время звезда «Папиных дочек», позвонив ей на мобильный телефон. Впрочем, во время беседы выяснились неожиданные детали.
На вопрос, покупала ли Мирослава билеты и поехала ли вообще куда-то в отпуск, Карпович вдруг ответила отрицательно. «Нет, пока нет», — сообщила актриса. Также она добавила, что если и будет выбирать место для отдыха, то по принципу «куда судьба зашлет». Мирослава добавила, что при выборе места отдыха ей важно наличие моря, а не системы all inclusive.
Не исключено, что в Ялте Карпович и Прилучный отдыхают сейчас именно по такому принципу. Кстати, в своем «Инстаграме» Мирослава также не рассказывает, что куда-либо улетела. Вот уже несколько дней у нее на страничке вообще нет никаких новых публикаций.
Напомним, что впервые о романе актеров заговорили несколько дней назад, когда появился снимок в Сети, где коллеги были запечатлены вместе в магазине. Тогда пиар-директор Павла сообщила WomanHit.ru, что это была случайная встреча.
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Звёзды , Мирослава Карпович
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