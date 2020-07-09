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Миро вновь раскритиковала телеведущую Ксению Бородину 

Анастасия Иванова 1 час назад
Миро вновь раскритиковала Ксению Бородину
Фото: @borodylia
Блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ксению Бородину. В социальной сети Instagram у Ксении появился пост о том, каким плохим был ее домашний питомец Шантик:
«Никогда не был ласковым котом, все время спал в квартире, либо драл мебель, царапал детей».
Телеведущая также познакомила своих подписчиком с новым питомцем:
«Это наш новый кот — Каспер, ему пять месяцев, Мейн Кун будет еще расти».
Однако Ксения Бородина в своем посте так и не рассказала, куда делся Шантик. В свою очередь, Лена Миро написала об этом в своем блоге:
«Кот мешает? Заменим! Ребёнок от предыдущих отношений под ногами путается? Задвинем на задний план, чтобы нового сожителя мамы не раздражал! Так и идут по жизни, меняя котов, мужей и даже своих собственных детей. Чем такая женщина отличается от животного, лично я не понять не могу».
Миро также отметила, что считает телеведущую очень плохим человеком: злым, завистливым, закомплексованным и инфантильным.
Ранее «Рамблер» писал о том, как Миро высмеяла высказывание Бородиной о москвичах.
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Звёзды , Ксения Бородина , Лена Миро
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