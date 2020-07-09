Миро вновь раскритиковала Ксению Бородину

Все новости на карте

Блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ксению Бородину . В социальной сети Instagram у Ксении появился пост о том, каким плохим был ее домашний питомец Шантик:

«Никогда не был ласковым котом, все время спал в квартире, либо драл мебель, царапал детей».

Телеведущая также познакомила своих подписчиком с новым питомцем:

«Это наш новый кот — Каспер, ему пять месяцев, Мейн Кун будет еще расти».

Однако Ксения Бородина в своем посте так и не рассказала, куда делся Шантик. В свою очередь, Лена Миро написала об этом в своем блоге:

«Кот мешает? Заменим! Ребёнок от предыдущих отношений под ногами путается? Задвинем на задний план, чтобы нового сожителя мамы не раздражал! Так и идут по жизни, меняя котов, мужей и даже своих собственных детей. Чем такая женщина отличается от животного, лично я не понять не могу».

Миро также отметила, что считает телеведущую очень плохим человеком: злым, завистливым, закомплексованным и инфантильным.