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Бывшая самая молодая миллиардерша показала декольте на фото с отдыха в пустыне 

Lenta.ru 2 часа назад
Кайли Дженнер показала декольте фанатам
Фото: @kyliejenner
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала фотографии с отдыха в пустыне штата Юта. Публикации появились в ее Instagram-аккаунте в четверг, 9 июля.
На двух размещенных кадрах 22-летняя Дженнер позирует на фоне роскошного отеля. Она одета в топ с глубоким декольте и мини-юбку, расшитые кристаллами бронзового оттенка. По информации издания Daily Mail, наряд изготовлен американским брендом Erika Maish, а стоимость юбки составляет 632 фунта стерлингов (около 55 тысяч рублей).
@kyliejenner
Подписчики оценили внешний вид и наряд знаменитости. «Ты особенная девушка, хорошего отдыха!», «Светишься не только снаружи, но и изнутри», «Излучаешь мощную энергию, Кайли», «Такая стильная, молодая и красивая!» — писали они в комментариях под одним из постов, который набрал почти шесть миллионов лайков.
Ранее в июле Кайли Дженнер подверглась критике из-за чрезмерной ретуши опубликованного в соцсетях снимка. Поклонники обратили внимание, что в руке на фото девушка держит бокал, контуры которого «поплыли» из-за ее попытки увеличить грудь в фотошопе.
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