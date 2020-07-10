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«Не хочу превращаться в наседку»: Брухунова заявила, что никогда не будет зависеть от Петросяна 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Брухунова заявила, что не будет зависеть от Петросяна
Фото: Teleprogramma.pro
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что никогда не согласится зависеть от мужчины. Идея поразмышлять на эту тему Татьяне пришла после того, как с ней через личные сообщения связалась одна из подписчиц. Неназвавшая себя женщина рассказала, что муж заставляет ее сидеть дома против воли. Жить так незнакомка больше не может и просит совета.
Брухунову подобный формат отношений возмутил. На личной странице в Instagram Татьяна заявила, что в ее случае ничего похожего никогда не будет, поскольку она не желает обесценивать те усилия, которые были затрачены, чтобы получить образование и продолжать активно развиваться и по сей день. Девушка подметила, что для нее, как для человека свободолюбивого и дорожащего своими желаниями, описанное противоестественно.
«Со мной такой номер не пройдет! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку. У меня другое предназначение! И я об этом знаю и уж точно не собираюсь в угоду чьим-то желаниям заниматься тем, чем я не хочу или пока не готова», — подметила она.
К посту Татьяна прикрепила снимок с одной из последних прогулок по столице. В кадре Брухунова примерила цветастый пыльник из жаккарда за 17 тысяч рублей, джинсы oversize из состаренного денима, а также дополнила образ белыми кедами и сумкой от Dior цвета морской волны. Пыльник вызвал восторг у женщин в комментариях. «Необыкновенная верхняя одежда! Просто чудо», «Живописное летное пальтецо! Просто огонь!», «Хороша!», «Мне срочно нужна такая сумка! Цвет превосходен», — высказались они. С позицией же Брухуновой согласились не все: «И в чем же ваше жизненное предназначение?», «Эта речь немного старческая, потому что полна опыта. Нет легкости, женского эротизма. В общем, человеческое, слишком человеческое, как говаривал Ницше», «Этот монолог совсем не про любовь в семейных отношениях, а про самоутверждение в жизни. А речь шла про чувства», — озвучили свои мысли люди.
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Звёзды , Молодая жена , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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