Брухунова заявила, что не будет зависеть от Петросяна

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что никогда не согласится зависеть от мужчины. Идея поразмышлять на эту тему Татьяне пришла после того, как с ней через личные сообщения связалась одна из подписчиц. Неназвавшая себя женщина рассказала, что муж заставляет ее сидеть дома против воли. Жить так незнакомка больше не может и просит совета.

Брухунову подобный формат отношений возмутил. На личной странице в Instagram Татьяна заявила, что в ее случае ничего похожего никогда не будет, поскольку она не желает обесценивать те усилия, которые были затрачены, чтобы получить образование и продолжать активно развиваться и по сей день. Девушка подметила, что для нее, как для человека свободолюбивого и дорожащего своими желаниями, описанное противоестественно.

«Со мной такой номер не пройдет! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку. У меня другое предназначение! И я об этом знаю и уж точно не собираюсь в угоду чьим-то желаниям заниматься тем, чем я не хочу или пока не готова», — подметила она.

К посту Татьяна прикрепила снимок с одной из последних прогулок по столице. В кадре Брухунова примерила цветастый пыльник из жаккарда за 17 тысяч рублей, джинсы oversize из состаренного денима, а также дополнила образ белыми кедами и сумкой от Dior цвета морской волны. Пыльник вызвал восторг у женщин в комментариях. «Необыкновенная верхняя одежда! Просто чудо», «Живописное летное пальтецо! Просто огонь!», «Хороша!», «Мне срочно нужна такая сумка! Цвет превосходен», — высказались они. С позицией же Брухуновой согласились не все: «И в чем же ваше жизненное предназначение?», «Эта речь немного старческая, потому что полна опыта. Нет легкости, женского эротизма. В общем, человеческое, слишком человеческое, как говаривал Ницше», «Этот монолог совсем не про любовь в семейных отношениях, а про самоутверждение в жизни. А речь шла про чувства», — озвучили свои мысли люди.