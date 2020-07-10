Лазарев резко ответил на слухи о романе с миллионером

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Певец Сергей Лазарев , который сейчас отдыхает с друзьями в Сочи, стал предметом громких обсуждений. В частности, в Сети уверены, что артист живет в отеле в одном номере с криптомиллионером Алексом Малиновским , с которым у него, якобы, отношения уже не первый год.

Отвечая на подобные слухи певец опубликовал в своем Instagram кадры с эффектной блондинкой и обратился к СМИ:

@lazarevsergei

"Пока всякие различные желтые г***осайтики и телеграм-каналы судачат, кто с кем спит, мы наслаждаемся нашим отдыхом. Мы отмечаем день рождения друзей Саши и Гриши Малиновских. Но я думаю, что после сегодняшнего вечера у вас г***осайтики добавится работы. Будете писать, писать, писать. Смотрите — перо не выпишите".

Напомним, что у 37— летнего Сергея Лазарева есть двое детей, однако, кто их мать — неизвестно.