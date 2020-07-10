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Лазарев резко ответил на слухи о романе с Малиновским 

Диана Товсепова 1 час назад
Лазарев резко ответил на слухи о романе с миллионером
Фото: @lazarevsergei
Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Сочи, стал предметом громких обсуждений. В частности, в Сети уверены, что артист живет в отеле в одном номере с криптомиллионером Алексом Малиновским, с которым у него, якобы, отношения уже не первый год.
Отвечая на подобные слухи певец опубликовал в своем Instagram кадры с эффектной блондинкой и обратился к СМИ:
@lazarevsergei
"Пока всякие различные желтые г***осайтики и телеграм-каналы судачат, кто с кем спит, мы наслаждаемся нашим отдыхом. Мы отмечаем день рождения друзей Саши и Гриши Малиновских. Но я думаю, что после сегодняшнего вечера у вас г***осайтики добавится работы. Будете писать, писать, писать. Смотрите — перо не выпишите".
Напомним, что у 37— летнего Сергея Лазарева есть двое детей, однако, кто их мать — неизвестно.
Ранее "Рамблер" сообщал, как певицу Полину Гагарину заподозрили в романе с популярным рэпером.
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Звёзды , Сергей Лазарев , Алекс Малиновский , Полина Гагарина
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