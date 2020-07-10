Молодая жена Петросяна отказалась угождать ему

Поговорить на эту тему 31-летняя девушка решила после того, как одна из ее подписчиц попросила совета о своей личной ситуации — муж заставляет женщину сидеть дома против ее воли.

А вот Брухунову возмутил такой формат отношений и она заявила, что с ней ничего подобного никогда не будет, потому как она не желает обесценивать те усилия, которые были затрачены, чтобы получить достойное образование и продолжать активно развиваться и по сей день. Девушка подметила, что это противоестественно.

"Со мной такой номер не пройдет! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку. У меня другое предназначение! И я об этом знаю и уж точно не собираюсь в угоду чьим-то желаниям заниматься тем, чем я не хочу или пока не готова", — заявила Брухунова.

Пользователи Сети поинтересовались, в чем же тогда заключается ее жизненное предназначение и заявили, что речь Татьяны "совсем не про любовь в семейных отношениях, а про самоутверждение в жизни".