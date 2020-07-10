Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Со мной такой номер не пройдет»: молодая жена Петросяна отказалась подстраиваться под него 

Диана Товсепова 3 часа назад
Молодая жена Петросяна отказалась угождать ему
Фото: @bruhunova
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что никогда не согласится зависеть от мужчины.
Поговорить на эту тему 31-летняя девушка решила после того, как одна из ее подписчиц попросила совета о своей личной ситуации — муж заставляет женщину сидеть дома против ее воли.
А вот Брухунову возмутил такой формат отношений и она заявила, что с ней ничего подобного никогда не будет, потому как она не желает обесценивать те усилия, которые были затрачены, чтобы получить достойное образование и продолжать активно развиваться и по сей день. Девушка подметила, что это противоестественно.
"Со мной такой номер не пройдет! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку. У меня другое предназначение! И я об этом знаю и уж точно не собираюсь в угоду чьим-то желаниям заниматься тем, чем я не хочу или пока не готова", — заявила Брухунова.
Пользователи Сети поинтересовались, в чем же тогда заключается ее жизненное предназначение и заявили, что речь Татьяны "совсем не про любовь в семейных отношениях, а про самоутверждение в жизни".
Ранее "Рамблер" сообщал, как Петросян подал в суд на коллегу из-за новой жены.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Женский форум 5
Звёзды , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У него было много женщин-однодневок»
«У него было много женщин-однодневок»
«Висла на Паше»: как Карпович добилась Прилучного
«Висла на Паше»: как Карпович добилась Прилучного
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
02:58
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
Звёзды Любовь
Способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
8 привычек, сводящих усилия по уборке на нет
04:37
8 привычек, сводящих усилия по уборке на нет
Дом и сад
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
03:21
Певица Семёнова приютила взрослого сына в однушке
Звёзды Дети
Раскрыт секрет идеального шашлыка
02:31
Раскрыт секрет идеального шашлыка
Еда
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
02:54
Победившие рак кожи артисты снова бросились загорать
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение