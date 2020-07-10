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Эмбер Херд показала в суде синяки на лице — как оправдался Джонни Депп 

WMJ.ru 1 час назад
57-летнему актеру Джонни Деппу пришлось оправдываться в суде за синяки на лице актрису Эмбер Херд — его бывшей супруги.
Фотографии с синяками были представлены адвокатом Херд в суде Деппа против издания The Sun, в публикации 2018 года обвинившего актера в избиении жены.
Адвокат Херд заявила, что в 2015 году Депп и Херд столкнулись лбами. В беседе с медсестрой тогда актриса назвала удар намеренным.
«У мисс Херд были синяки под глазами, повреждены нос и рот, виноваты вы»,
— сказала юрист. Следящие за делом поклонники Деппа Херд не верят — на фотографии из суда, опубликованной The Sun (слева), синяки очевидно дорисованы, а оригинал, предоставленный командой Херд, сделан в полумраке.
Соцсети
Я могу объяснить ее увечья. Она на меня бросилась сзади. Уворачиваясь, я повернулся, прикрывая голову, и все, что я мог сделать — это уйти или попытаться удержать ее от удара, который могла нанести мне она. Когда я это сделал, мы столкнулись. Вот и все повреждения,
— сказал Депп.
Кстати, еще в 2019 году стилистка, работавшая с Эмбер Херд на следующий день после инцидента перед шоу Джеймса Кордена, рассказала суду, что у Эмбер не было никаких видимых повреждений. А вот и фото с того шоу:
Instagram / James Corden
Эмбер Херд и Джеймс Корден
Джонни Депп продолжает настаивать на том, что абьюзивной в их отношениях была именно Эмбер Херд. Суд с The Sun еще длится, и пока предсказать его итог невозможно.
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