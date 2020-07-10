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Джонни Деппа снова засудили за насилие 

Диана Товсепова 1 час назад
57-летний голливудский актер Джонни Депп снова оказался в центре скандала. Оказалось, что его бывшая возлюбленная актриса Эмбер Херд показала суду свои снимки с синяками, объяснив это тем, что столкнулась с Деппом лбами. Причем с его стороны это якобы было сделано намеренно.
Именно это фото было опубликовано изданием The Sun еще в 2018 оду, из-за чего сам Депп подал в суд на газету за клевету.
Сейчас адвокат Эмбер в Суде заявила, что это все была вина Деппа.
"У мисс Херд были синяки под глазами, повреждены нос и рот, виноваты вы", — заявила юрист.
Однако многие поклонники актера заметили неладное. Фото, представленное сейчас в суде и то, что было опцубликовано в СМИ еще в 2018-м, казалось бы, одно и то же. Да только синяки на снимке в The Sun явно дорисованы, а сам оригинал сделан под "выгодным для Херд свете".
Соцсети
Однако Деппу все равно пришлось объясняться.
"Я могу объяснить ее увечья. Она на меня бросилась сзади. Уворачиваясь, я повернулся, прикрывая голову, и все, что я мог сделать — это уйти или попытаться удержать ее от удара, который могла нанести мне она. Когда я это сделал, мы столкнулись. Вот и все повреждения…", — заявил актер.
Причем есть еще одно доказательство невиновности актера. Оказывается, на следующий день после того самого столкновения лбами Эмбер была на шоу у Джеймса Кордона.
@j_corden
На фото с того дня видно, что никаких увечий на ее лице не было. Эту информацию подтвердила и стилист, которая в тот день красила актрису. Она заявила, что видимых повреждений на лице блондинки не было.
Любимец всего мира, Джонни Депп, продолжает настаивать, что в их отношениях с Эмбер склонности к насилию были именно у нее.
"Рамблер" ранее сообщал, что фанаты Деппа бойкотируют новую часть "Пиратов Карибского моря".
Женский форум
Звёзды , Видео , Джонни Депп
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