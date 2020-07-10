Как и где живет бывшая жена Стаса Пьехи 

Десять лет назад певец познакомился с моделью Натальей Горчаковой . Молодые люди узаконили свои отношения только спустя четыре года после знакомства, и то, потому что девушка оказалась беременной. Бракосочетание проходило тайно, свадьбу не играли, даже родным Пьеха сообщил о женитьбе уже после выхода из ЗАГСА. Счастливая семейная жизнь длилась два года, а затем Стас заявил возлюбленной, что оказался не готов к семейным отношениям и лучше им будет расстаться.

Наталья взяла чемоданы и маленького ребенка и вернулась в родной Екатеринбург к родителям. Сейчас общему сыну Пете шесть лет. Пьеха не оставляет бывшую жену и ребенка — исправно присылает им кругленькую сумму на содержание.

Экс-супруга прекрасно на них живет в родном городе и, судя по страничке в соцсети, не печалится, что не удалось создать семью. Сын как две капли воды похож на своего знаменитого отца.

Наталья же в родном городе продолжает строить карьеру модели, воспитывать ребенка ей помогают родители. А Пьеха продолжает рассказывать во всех своих интервью, что по-прежнему не готов к созданию семьи.