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Как и где живет бывшая жена Стаса Пьехи 

New Magazine 2 часа назад
Как и где живет бывшая жена Стаса Пьехи
Фото: Социальные сети
Десять лет назад певец познакомился с моделью Натальей Горчаковой. Молодые люди узаконили свои отношения только спустя четыре года после знакомства, и то, потому что девушка оказалась беременной. Бракосочетание проходило тайно, свадьбу не играли, даже родным Пьеха сообщил о женитьбе уже после выхода из ЗАГСА. Счастливая семейная жизнь длилась два года, а затем Стас заявил возлюбленной, что оказался не готов к семейным отношениям и лучше им будет расстаться.
Наталья взяла чемоданы и маленького ребенка и вернулась в родной Екатеринбург к родителям. Сейчас общему сыну Пете шесть лет. Пьеха не оставляет бывшую жену и ребенка — исправно присылает им кругленькую сумму на содержание.
Экс-супруга прекрасно на них живет в родном городе и, судя по страничке в соцсети, не печалится, что не удалось создать семью. Сын как две капли воды похож на своего знаменитого отца.
Наталья же в родном городе продолжает строить карьеру модели, воспитывать ребенка ей помогают родители. А Пьеха продолжает рассказывать во всех своих интервью, что по-прежнему не готов к созданию семьи.
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Звёзды , Наталья Горчакова , Стас Пьеха
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