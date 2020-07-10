Говорят, что чужая душа потемки, но любовь способна развеять мрак. Однако иногда в паре случается самый настоящий абьюз, и в таком случае лучше бежать подальше от таких возлюбленных. Не у всех звезд хватает сил и уверенности в себе, чтобы сразу выйти из отношений, но в некоторых парах безумие просто не знает границ.

Недавно стало известно о том ужасе, который происходил в браке Джонни Деппа и его возлюбленной Эмбер Херд. Актриса пыталась обвинить актера в применении физической силы. Впрочем, сам Депп рассказал о вещах похуже, которые творила в браке Херд. По словам артиста, его возлюбленная после очередной ссоры нагадила (в прямом смысле!) в их семейное ложе.

Сам Джонни не знает наверняка: сделала это его невменяемая возлюбленная сама или же подговорила друзей. Но факт остается фактом: их любовь была нездоровой.

Некоторые пары со стороны выглядели просто идеально, например, Крис Браун и певица Рианна. В 2008 году они для многих были примером для подражания. В 2009 году в Сеть просочились фотографии избитой Рианны, накануне вечеринки перед Грэмми.

Браун признал свою вину и заявил, что чувствует себя чудовищем.

Но на этом он не остановился. Спустя некоторое время он начал встречаться с моделью Карруче Тран. Девушке пришлось обращаться в полицию за помощью, ведь ее возлюбленный спустил ее вниз по лестнице и нанес несколько ударов в живот. Также он угрожал модели расправой. Хорошо, что артисту запретили приближаться к Тран, но жаль, что он все еще на свободе.

Певица Мэрайя Кэри прошла через ужасный брак, который оставил рубец на ее сердце. С тех пор певица к своим возлюбленным относилась как к мусору. В 2016 году она выбросила в окно ноутбук своего бойфренда Джеймса Пэкера из-за того, что он слушал Бейонсе. После этого они расторгли помолвку, ведь мужчина не мог терпеть к себе такого отношения. Также звезда пренебрежительно относилась и к своим охранникам. Один из ее телохранителей предъявил иск, в котором утверждал, что звезда до него домогалась, пока он был на работе. Впрочем, в 2018 году у звезды диагностировали биполярное расстройство, и она начала проходить лечение. Вероятно, после этого она стала себя вести более сдержанно.