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Принцесса Диана пыталась покончить с собой 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Принцесса Диана пыталась покончить с собой
Фото: Lenta.ru
Принцесса Диана пыталась покончить с собой, когда была беременной первым сыном Уильямом, однако трагедию удалось вовремя предотвратить, сообщает австралийский журнал New Idea.
Об этом говорится в найденном тайном дневнике Дианы Спенсер, который был передан в редакцию издания. Отмечается, что леди Ди вела записи по совету психотерапевта. Специалист порекомендовал ей описывать свои эмоции на бумаге, что справиться с депрессиями, поскольку у бывшей супруги британского принца Чарльза нередко были суицидальные мысли. «Я была так подавлена, что могла пойти на все. Я попыталась нанести себе увечья», — писала она в дневнике.
Кроме того, из записей можно узнать о причинах возникновения булимии у принцессы Дианы. По данным издания, принц Чарльз критиковал фигуру супруги, и в результате она практически отказалась от еды и приучила себя вызывать приступы рвоты.
29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим другом миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля.
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