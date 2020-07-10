Главный голливудский красавчик Джонни Депп прозвал бывшую жену Эмбер Херд "Засранка Эмбер" (Amber Turd) после ее дефекации на кровати. Об этом сообщили британские СМИ.

Это стало известно во время заседания суда, на котором рассматривался иск Деппа на 50 миллионов долларов к изданию The Sun из-за обвинения его в насилии жены и публикации недостоверных фото. Адвокат Саша Васс, представляющая издание, спросила, высмеивал ли Депп свою супругу после того инцидента.

"Это было одно из самых абсурдных и неожиданных заявлений в моей жизни, так что да, я смеялся над этим, ведь это было крайне странно", — объяснил Депп.

Инцидент произошел в 2016 году на дне рождения Эмбер Херд. Девушка, по словам Деппа, сделала это ради шутки, но потом заявила, что это сделали собаки.

"Она сама призналась нашему управляющему Кевину Мерфи, что оставленные в постели фекалии — это безобидный пранк. Тем самым она фактически признала, что несет за это ответственность, хоть и обвиняла в случившемся наших собак", — объяснял ранее актер, отмечая, что их йоркширские терьеры слишком малы, чтобы запрыгнуть на кровать.

Именно в тот день, как рассказал Депп, он решил с ней развестись.

Актер добавил, что в тот день принял решение о разводе с Херд.

Интересно, что первой на развод подала Херд еще в мае 2016-го, объявив, что звездный муж избивал ее, Она объявила, что муж избивал ее. Однако позже в Сеть слили разговор Херд, где она рассказывала, что сама избивает мужа.