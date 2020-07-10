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Дочь Мадонны без белья и с небритыми подмышками попала в объектив папарацци 

Lenta.ru 3 часа назад
Дочь Мадонны с небритыми подмышками попала на фото
Фото: @lola.leon.ciccone
Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны и модель Леон Лурдес прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и попала в объектив фотографов. Снимки публикует Daily Mail.
Папарацци сфотографировали 23-летнюю Лурдес в лиловом кроп-топе без бюстгальтера, коротких шортах и кроссовках. Знаменитость также надела длинные носки разного цвета, защитную маску и чокер. На одном из размещенных фото модель курит сигарету, а на другом — она подняла руки и продемонстрировала небритые подмышки.
@lola.leon.ciccone
Пользователи сети раскритиковали внешний вид Лурдес в комментариях под опубликованными кадрами. «Она выглядит еще противней, чем ее мамаша», «Такое ощущение, что она не купалась несколько недель», «Леон бреет все тело, кроме подмышек. В чем логика? Это отвратительно», «Какая же уродка», «Она просто привлекает к себе внимание всеми способами», — высказывались они.
В июле 61-летнюю певицу Мадонну пристыдили за снимок топлес. Исполнительница сделала фото в зеркало без бюстгальтера в черных трусах и панаме. На снимке она стоит, опираясь на костыль, и прикрывает грудь руками.
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