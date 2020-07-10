Дочь Мадонны с небритыми подмышками попала на фото

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны и модель Леон Лурдес прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и попала в объектив фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 23-летнюю Лурдес в лиловом кроп-топе без бюстгальтера, коротких шортах и кроссовках. Знаменитость также надела длинные носки разного цвета, защитную маску и чокер. На одном из размещенных фото модель курит сигарету, а на другом — она подняла руки и продемонстрировала небритые подмышки.

@lola.leon.ciccone

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Лурдес в комментариях под опубликованными кадрами. «Она выглядит еще противней, чем ее мамаша», «Такое ощущение, что она не купалась несколько недель», «Леон бреет все тело, кроме подмышек. В чем логика? Это отвратительно», «Какая же уродка», «Она просто привлекает к себе внимание всеми способами», — высказывались они.

В июле 61-летнюю певицу Мадонну пристыдили за снимок топлес. Исполнительница сделала фото в зеркало без бюстгальтера в черных трусах и панаме. На снимке она стоит, опираясь на костыль, и прикрывает грудь руками.