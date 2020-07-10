Савичева рассказала о тяжелой работе с Фадеевым

Юлия Савичева вспомнила, как в одно время ей было непросто работать с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом певица рассказала в интервью «Комсомольской правде».
По ее словам, именно благодаря Фадееву она попала на «Фабрику звезд» и стала популярной исполнительницей. Однако у певицы был тяжелый период жизни, когда она просто не могла выступать, поскольку очень хотела создать семью. Вот, что об этом рассказала Юлия Савичева:
«Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей».
Певица понимала, что если не примет это решение, то она может попасть в больницу, и уже будет никому не нужна.
Савичева также отметила, что сейчас они с продюсером в хороших отношениях. Юлия очень благодарна ему за все, что он для нее сделал.
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